Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 04:33

Otomobil pansiyona daldı 3 kişi yaralandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir pansiyon bahçesine giren otomobil 3 kişiyi yaraladı.

Otomobil pansiyona daldı 3 kişi yaralandı

15 Temmuz 2018 04:33

Tatil için geldikleri öğrenilen yerli turistler hayatlarının şokunu yaşadı.


Sosyetenin göz bebeği Göltürkbükü mahallesinde yol kenarından bulunan bir pansiyona bahçesine otomobil daldı. Pansiyon bahçesinde 3 kişiyi ezen otomobil güçlükle durabildi. 34 LC 9074 plakalı araç sürücüsü Y. Ş. direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle bir pansiyonun duvarını kırarak bahçeye daldı. Bahçede oturan Mehmet Köksal, Belkıs Arzu Uçman ve Nazlı Deniz Uçman çarparak yaraladı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Bodrum’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Bahçede çok sayıda yerli ve yabancı turisttin oturduğu bazı yerli turistlerin ise hafif sıyrıklarla kazandan ucuz kurtulduğu öğrenildi. Kazanın olduğu bölge ise savaş alanına döndü. Tatil için Bodrum’a geldikleri öğrenilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Olay yerine gelen jandarma ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçtığı öne sürülen Yasin Ş.’yi yakalanması için arama başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç