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31 Mayıs 2018 00:49

Otomobil su kanalına devrildi; 1 yaralı

Ortaca’da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil su kanalına devrildi; 1 yaralı

31 Mayıs 2018 00:49


Edinilen bilgiye göre; Sarıgerme Mahallesinden, ilçe merkezine seyir halindeki Nurten Akyol’un kullandığı 48 RZ 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dimekavak Mahallesi, Kemal Şahin bulvarı mevkiinde su kanalına devrildi.


İhbar üzerine olay yerine 112, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


112 ekipleri yaralı Akyol’u Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.


Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolda güvenlik önemli aldı, otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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