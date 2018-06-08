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08 Haziran 2018 12:46

Otomobil zeytinlik araziye uçtu; 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil zeytinlik araziye uçtu.

Otomobil zeytinlik araziye uçtu; 1 yaralı

08 Haziran 2018 12:46

Meydana gelen kazada, otomobil bir binanın çevre duvarına çarparak durabilirken, sürücüsü ise araç içerisinde sıkışarak yaralandı.


Kaza, Selimiye - Milas karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Nur Mehmet Çiftçi idaresindeki 48 BU 729 plakalı otomobil, Ziraat Odası yeni hizmet binası önünde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak zeytinlik araziye uçtu. Arazide, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, bölgedeki bir binanın çevre duvarına çarparak durabildi.


Durumun, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


Kaza mahalline ulaşan itfaiye ekipleri yaralı sürücü Nur Mehmet Çiftçi’yi araç içerisinde bulunduğu yerden çıkarmasıyla, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


Güvenlik güçleri tarafından, olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç bulunduğu yerden çekici yardımı ile çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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