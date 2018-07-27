Otomobilin arkasına bağlanan köpek bakıma alındı

Seydikemer’in Bekçiler Mahallesi’nde R.D.’nin otomobilin arkasında sürüklediği köpek, Fethiye Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü yetkililerince sahibinden alınarak, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi’nde tedavisi sürüyor. Bakım merkezi veteriner hekimi Emre Kangal tarafından tedavi edilen köpeğin iyileşmesinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi. Emre Kangal, hayvanın 5 yaşlarında, erkek ve kangal cinsi olduğunu söyledi. Köpeğin sürüklenmeye bağlı vücudunun farklı yerlerinde değişik büyüklüklerde yaralanmalar bulunduğunu belirten Kangal, “Yaralar zamanla çürüyecek ve yerine yeni deri oluşacak. Yaraların iyileşmesi yaklaşık 2 hafta sürecektir. Tedavi süresince köpek barınakta kalacak. Rehabilitesinin ardından uygun bir kişi bulunursa sahiplendirilecek” dedi.

Kangal, hayvanın genel direncinin yüksek olmasından kaynaklı hayatta kaldığını ifade etti.