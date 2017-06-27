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27 Haziran 2017 00:44

Otomobilin arkasına bağlanıp sürüklenen köpek kurtarıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, otomobilin arkasına boğazından iple bağlanıp sürüklenen köpek, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) tarafından kurtarıldı.

Otomobilin arkasına bağlanıp sürüklenen köpek kurtarıldı

27 Haziran 2017 00:44


Olay, ilçeye bağlı Zeytinalanı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mesut B., baktığı çoban köpeğini, 48 K 5666 plakalı otomobilinin arkasına boğazından iple bağlayıp sürükledi.


Asfaltta sürüklenen köpeği gören sürücüler, durumu HAYDOS’a bildirdi.


Olay yerine giden HAYDOS yetkililerinin çabalarına rağmen Mesut B., yaralı köpeği teslim etmedi.


İhbarı üzerine Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mesut B.’den köpeği alarak, HAYDOS yetkililerine teslim etti.


Köpeği barınağa götürdüklerini ve yaşanan olayın vahşet olduğunu söyleyen HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, “İhbar geldikten sonra 2 saat arkasından kovaladık, yaralı hayvanı almak istedik, vermeyi kabul etmedi. Jandarmayı çağırdık” diye konuştu.


Asfaltta sürüklenmesi nedeni ile köpeğin sırtında yanıklar oluştuğunu aktaran Dağdelen, “Şahıs hakkında Köyceğiz Cumhuriyet savcılığına, hayvan hakları yasası gereğince suç duyurusunda bulunduk" dedi.




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