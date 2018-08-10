Otomobiliyle uçuruma yuvarlandı, ekipler kurtarmak için seferber oldu

20 metrelik uçurumdan düşerek araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak-Bodrum karayolunda seyreden Şaban Yıldız idaresindeki 64 DP 171 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole giren otomobil, taklalar atarak yaklaşık 20 metre aşağı düştü. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışan sürücüyü çıkardı. 112 ekiplerince ambulansa alınan yaralı Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası Yalıkavak - Bodrum karayolunda trafik akışı bir süre aksadı.

Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme yaptı