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16 Nisan 2017 17:18

Oyunu kullanan sahile koştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sandığa giden vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra sahillere akın etti.

Oyunu kullanan sahile koştu

16 Nisan 2017 17:18


Bodrum’da 319 sandıkta 119 bin 952 seçmenin bulunduğu ilçede sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra sahillere akın etti. Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulması nedeniyle bazı vatandaşlar denize girerken bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. 2 bin 900 görevli sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Görevliler sandık başında bekledi.



Oyunu kullanıp sörf yaptı


Bitez sahiline gelerek sörf yapan Nihat Şentürk, oyunu kullandıktan sonra sahilde sörf yapmaya geldiğini belirterek; “Sabah erken saatlerde oy kullandım. Vatandaşlık görevimi yaptıktan sonra sıcak havayı da fırsat bilip sörf yaptım. Oyumuzu kullanıp denize girmeyi tercih ettik. İnşallah ülkemiz için en iyisi olur” ifadelerini kullandı.


Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet ve Bitez sahillerine sadıkların açılmasını bekleyen vatandaşlar sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.




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