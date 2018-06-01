Özalp ailesi okul yapılması için arsa bağışında bulundu

Muğla Valisi Esengül Civelek ve Tarık Özalp arasında devire ilişkin protokol imzalandı.

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, Dikmekavak Mahalle Muhtarı Rafet Akçakaya, Faruk Özalp, Asiye Özalp ve Tarık Özalp katıldı.

Vali Civelek, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Hayırseverlerimize eğitime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayenizde Ortaca ilçemizin Dikmekavak Mahallesi bağışlayacağınız arsa ile Özalp Ortaokuluna kavuşacak. Özalp Ortaokulundan da son derece kaliteli, nitelikli, iyi eğitim almış, araştıran, düşünen, empati becerisi gelişmiş, iletişim becerisi güçlenmiş, milli manevi değerlerimizi benimseyen, kendisine, ailesine, vatana, millete yararlı bireyler yetiştirilecektir. Gelecek gençlerimizdir. Bu anlamda Devletle sorumluluk paylaştığınız için sizlere müteşekkiriz.” dedi.

Muğla Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever Özalp ailesi arasında imzalanan protokolle Milli Eğitim Bakanlığına devredilen arsada yapılacak Özalp Ortaokulu’nun tamamlanması ile Ortaca’da derslik başına düşen öğrenci sayısının 18’e düşeceği belirtildi. - Bülten