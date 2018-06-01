Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 19:53

Özalp ailesi okul yapılması için arsa bağışında bulundu

Ortaca ilçesi Dikmekavak Mahallesinde imar planında ilköğretim tesis alanı olarak ayrılan arsa, “Eğitime Yüzde 100 Destek Projesi” kapsamında, hayırsever işadamı Tarık Özalp tarafından Milli Eğitim Bakanlığına devredildi.

Özalp ailesi okul yapılması için arsa bağışında bulundu

01 Haziran 2018 19:53

Muğla Valisi Esengül Civelek ve Tarık Özalp arasında devire ilişkin protokol imzalandı.


Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, Dikmekavak Mahalle Muhtarı Rafet Akçakaya, Faruk Özalp, Asiye Özalp ve Tarık Özalp katıldı.


Vali Civelek, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Hayırseverlerimize eğitime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayenizde Ortaca ilçemizin Dikmekavak Mahallesi bağışlayacağınız arsa ile Özalp Ortaokuluna kavuşacak. Özalp Ortaokulundan da son derece kaliteli, nitelikli, iyi eğitim almış, araştıran, düşünen, empati becerisi gelişmiş, iletişim becerisi güçlenmiş, milli manevi değerlerimizi benimseyen, kendisine, ailesine, vatana, millete yararlı bireyler yetiştirilecektir. Gelecek gençlerimizdir. Bu anlamda Devletle sorumluluk paylaştığınız için sizlere müteşekkiriz.” dedi.


Muğla Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever Özalp ailesi arasında imzalanan protokolle Milli Eğitim Bakanlığına devredilen arsada yapılacak Özalp Ortaokulu’nun tamamlanması ile Ortaca’da derslik başına düşen öğrenci sayısının 18’e düşeceği belirtildi. - Bülten




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç