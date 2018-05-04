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04 Mayıs 2018 14:26

Özel çocukların özel eserleri sergileniyor

Ortakent Yahşi Mahallesi’nde yer alan Bodrum Belediyesi Özel Çocuklar Kültür Sanat Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin yıl içinde yaptığı el işi çalışmalar ve el sanatları ürünleri, bu yıl ikinci kez düzenlenen sergi ile görücüye çıktı.

Özel çocukların özel eserleri sergileniyor

04 Mayıs 2018 14:26


Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi tarafından 2016’da açılan Bodrum Belediyesi Özel Çocuklar Kültür Sanat Yaşam Merkezi, faaliyetlerini sürdürüyor. Örgün eğitim sistemi içerisinde, 23 yaşından sonra eğitim görme imkanını bulamayan engelli öğrenciler için hazırlanan yaşam merkezi, 4 öğretmenle 30 öğrenciye eğitim imkanı sağlıyor.


Öğrencilerin yıl içinde yaptığı çeşitli çalışmalar; kağıt, karton, plastik gibi geri dönüştürülebilen malzemelerle ortaya koydukları el işi ve el sanatları ürünleri, yıl sonunda düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışını Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, Bodrum İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Ünal ile öğretmenler, veliler, vatandaşlar ve öğrenciler birlikte yaptı. Sergilenen ürünler ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.


Özel çocukların bu tür aktiviteler sayesinde günlerini daha dolu ve daha üretken geçirdiklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Kalplerinde gerçek sevgiyi barındıran bu özel çocuklarımıza sahip çıkmak için Ortakent’te açtığımız Özel Çocuklar Kültür Sanat Yaşam Merkezi’ni en iyi şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Gelecek yıllarda da belediyemizin projeleriyle özel çocuklarımıza daha kapsamlı bir yaşam merkezi açma çalışmalarını Ar-Ge birimimizin çalışmalarıyla kısa zamanda sonuçlandıracağız. Her zaman olduğu gibi onların hep yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.


Yıl içinde öğrenciler, el işi çalışmaları ve çeşitli aktivitelerle hem eğitici hem de keyifli zaman geçirerek sosyalleşebilme fırsatını buluyor. Bodrum Belediyesi’nde gönüllü olarak hizmet veren Emrah Özkan da öğrencilerin zinde hissetmesi, fiziksel ve zihinsel yapısına destek olmak adına haftada üç gün boyunca merkezde yoga ve pilates dersleri veriyor.




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