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15 Eylül 2017 10:09

(Özel Haber) Zentinköy’de yangın öncesi ve sonrası havadan görüntülendi

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde yangının oluşturduğu tahribat, yangın öncesi ve sonrasında havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi.

(Özel Haber) Zentinköy’de yangın öncesi ve sonrası havadan görüntülendi

15 Eylül 2017 10:09


Muğla’ya 50 kilometre mesafede yer alan ve Gökova Körfezi’ni en tepeden gören Zeytinköy’de yangının oluşturduğu tahribat havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. 256 nüfusu ve 136 hanesi bulunan köy, yangından önce havadan görüntülendi. Yangından sonra yine aynı açılar ile havadan görüntülenen köyde yangının oluşturduğu hasar gözler önüne serildi. Görüntülerde köyün manzarasının en net görülebileceği Bayrak Tepesi’nin yangından önce ve sonraki durumu görülüyor. Görüntüleri çeken Droneturk grubunun kurucusu ve fotoğraf sanatçısı Mustafa Kaçan, Muğla bölgesinde korunmaya ihtiyacı olan köyleri ve beldeleri görüntüleyerek zamanla yok olmasının önüne geçmeye çalışıyor.




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