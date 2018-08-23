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23 Ağustos 2018 03:40

(Özel) Kemal Doğulu; modadan soğuma sebebim kadınlar

Ünlü modacı ve DJ Kemal Doğulu, Kurban Bayramının 2’inci gününde Bodrum’da sahne aldı.

(Özel) Kemal Doğulu; modadan soğuma sebebim kadınlar

23 Ağustos 2018 03:40

Artık moda programı yapmak istemediğini ifade eden Doğulu, “Modadan soğudum. Soğuma sebebim kadınlar” dedi.


Modacı ve DJ Kemal Doğulu moda’dan soğumasının sebebinin kadınlar olduğunu açıkladı Kurban Bayramının 2’inci günü Pasha Club’ta sahne alan modacı ve DJ Kemal Doğulu, çaldığı şarkılar ve danslarıyla hayranlarını coşturdu. Mekanı tıklım tıklım dolduran yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşatan Doğulu, kıvrak danslarıyla beğeni topladı.


Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü DJ, “Yine her Çarşamba olduğu gibi Bodrum’dayız. Bayramın 2’inci günü Pasha’dayım. Herkese mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum.” dedi.


Modadan soğuma sebebim kadınlar


Artık moda programı yapmak istemediğini ifade eden Doğulu, “Yeni bir projem var. Modayla ilgili değil. Modadan soğudum, soğuttular beni. Modadan soğuma sebebim kadınlar. Gerçekten yoruldum. Tek erkek olarak o stüdyoda. İnşallah mümkünse moda yapmak istemiyorum. Ama başka projeler var, değerlendirmeye çalışıyorum. Çok şahane bir moda programı olursa neden olmasın fakat bizim yaptığımız gibi, ona yakın bir şey yapmak istemiyorum. Moda programları ile ilgili arıyorlar ve bana gelen formatları beğenmiyorum. Ama modayla alakalı olmayan bir format var, onunla ilgili düşünüyorum. Bakayım hangisine karar vereceğim.” ifadelerini kullandı.


Çok ünlü biriyle düet yapacağım


Başka projelerinin olduğundan da söz eden Doğulu, “Yeni projelerim var, kışın bir tane düet yapacağım. Çok ünlü biriyle düet yapacağım ama sürpriz.” dedi.




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