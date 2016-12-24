Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 05:17

(Özel) Nesli tükenmekte olan Balaban kuşu yaralı halde bulundu

(Özel) Nesli tükenmekte olan Balaban kuşu yaralı halde bulundu

24 Aralık 2016 05:17

Dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arsında yer alan Bayağı Balaban kuşu Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde yaralı halde bulundu. Türkiye’de ender rastlanan bir kuş türü olan balaban kuşu yetkililer tarafından koruma altına alındı.
Bodrum’da sabah iş yerine gitmek için evden çıkan İş adamı Murat Şevk kapısının önünde yaralı halde nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan ve Türkiye’de çok ender görülen Balaban kuşunu buldu. Eskiden avcılık yapan Şevk kuşu görür görmez Balaban kuşu olduğunu fark edince Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne haber verdi. Şevk, yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 50 kilogramağırlığında olan kuşu bir karton kutuya koyarak muhafaza etmeye çalıştı. Balıkçıgiller türünden olan kuşa et ve balık ile besleyen Şevk, doğada ender görülen kuşu hayatta tutmaya çalıştı.
Şevk, kuşu evinin kapısının önünde bulduğunu söyleyerek “kapının önüne düşmüş bir halde buldum bu kuşu. Ben eski avcı olduğum için baktım ender hayvanlardan balaban kuşu, aldım evime koydum. Bu kuş balık yiyerek hayatını sürdürür. Balıkçıgiller türünde etçil bir kuştur. Bunlarla ilgilenen bir kurum var. Onlara haber verdik gelip alacaklar bizde bekliyoruz gelmelerini. Tahmin ediyorum yaralı bu kuş. Amatör bir avcı ateş etti ve hayvana yaraladı diye düşünüyorum, çünkü ayağında saçma izleri var. Çok kıymetli ve değerli bir hayvandır. Umarım biran önce tedavisini yapıp doğaya salarlar. ”dedi.
KORUMA ALTINA ALINDI
Büyük tıknaz yapılı ve yoğun çizgili kahverengi tüylü olan kuşun tam adının Bayağı balaban (Botaurus stellaris), olduğu yetkililer tarafından bildirildi. Kuşun, gagasının ise oldukça sivri olması dikkatlerden kaçmadı. Ballıkçıgiller ailesinden olan balaban kuşu olduğunu öğrenen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Muğla şubesine bağlı ekipler hemen harekete geçti. 110 kilometre yol gelen yetkililer akşam saatlerinde ilçeye vardı. Nesli tükenmekte olan balaban kuşunu Şevk’in oğlu olan Mehmet Şevk’ten teslim alarak hızlı bir şekilde Gökova’da bulunan veterinere götürdü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplere kuşu teslim eden Mehmet Şevk babasının kuşu bulduğunu söyleyerek “bu misafirimiz, babamın bahçesine gelmiş. Biz tam anlayamadık rahatsızlığının ne olduğunu yetkili abilerimiz geldi almak için kuşu. Büyük bir ihtimal avcılar tarafından yanlışlık ile vurulup yaralanmış olmalı. Balaban kuşu, nesli tükenmekte olan bir kuş türü” ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
9
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç