"Özkan Toprak" Fethiyespor’da

Sözleşme imza törenine Fethiyespor Transfer Komitesi üyeleri Salih Dündar ve Cengiz Halis katıldı. Lacivert beyazlı formayı giymek için sabırsızlandığını söyleyen Özkan Toprak, "Umarım Fethiyesporun hedeflerine ulaşırız" dedi.

Kırklarelispor, Menemen Belediyespor, Keçiöregücü, Altınordu, Hatayspor, Kahramanmaraşspor ve Kastamonusporda futbol oynayan 32 yaşındaki Özkan Toprak Fethiyespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol kariyerinde 50’ye yakın golü bulunan Özkan Toprak, imza töreninde yaptığı açıklamada Fethiyespora yararlı olmak için geldiğini söyledi.Toprak, "Fethiyesporun hedefleri olan bir kulüp olduğunu ve bu hedeflere ulaşmak için gayret çaba sarf edeceklerini belirtti. Fethiyespor ile daha önceki yıllarda Menemen Belediyesporda oynarken karşılaştığını söyleyen Toprak, "Fethiye’deki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştık. Menemen de ise 1-0 yenmiştik. Fethiyesporun taraftra grubunu tanıyorum. Çok iyi bir taraftar grubu var. Fethiyespor güzel bir camia. Burada olmaktan mutluyum" dedi.

Transfer Komitesi üyesi Salih Dündar ise, "Fethiyesporu yep yeni bir takım haline getirmek için çalışıyoruz. Dış transferde görüşmelerimiz devam ediyor. İç transferde 4 futbolcu ile görüşüp yollarımızı ayırdık" dedi.

Transferlerin süreceğine değinen kulüp yöneticisi Cengiz Halis de, "Şuanda görüştüğümüz futbolcular var. Teknik Direktörümüz ile anlaştıktan sonra ligde başarılı olacak bir kadroyu kurmak için tüm arkadaşlarımızla yoğun bir mesai veriyoruz" diye konuştu.