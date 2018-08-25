Özlem Yıldız, 41’inci yaşını Hakan Altun sahnesinde kutladı

Altun’un sahnesini izlemeye gelen Özlem Yıldız ise 41’inci yaş gününü arkadaşlarıyla kutlayarak pasta kesti.

Bodrum’da bir otelde sahne alan Hakan Altun tatilcilere müzik ziyafeti verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Altun’u dinlemeye ünlü sunucu Özlem Yıldız da geldi. Hakan Altun sahnesini izleyen Özlem Yıldız’a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 41 yaşına giren Özlem Yıldız doğum günü mumlarını üfleyip pastasını kesti. Altun da Özlem Yıldız’a şarkı armağan etti.

Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altun, hiç tatil yapmadığını söyleyerek "Hayatım tertemiz ne bayramda ne de yılbaşında tatil yapmadım. Kendi işimiz gereği olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Gençliğimde çok tercih edilmiyordum"

Altun, gençken bu kadar ilgi görmediğini ifade ederek "Yaşlılık günlerime denk geldi, gençliğimizde çok tercih edilmiyordum. Yirmi sene oldu, yaş aldıkça kıymete bindik. Çok mutluyum diye insanlarla hep bir ağızdan şarkıları beraber oluyoruz. Kendi sözümü yazmasaydım, kendi müziğimi yapmasaydım, mümkün değil bu işi yapmazdım. Bir de bir şey var telefonun başında bir tek ben çaresiz beklemiyormuşum" dedi.

"Kırk bir kere maşallah"

Öte yandan yeni yaşını Hakan Altun’un sahnesinde yakın dostlarıyla birlikte kutlayan Özlem Yıldız, kendisi için hazırlanan sürpriz pastadaki mumları üfledi. Hakan Altun’un da sahneden doğum günü şarkısı hediye ettiği Yıldız, 41 yaşına yakın dostları ile birlikte girerken yıllara meydan okuyan güzelliği ile de "kırk bir kere maşallah" dedirtti.