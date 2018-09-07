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07 Eylül 2018 16:56

Pakistan uyruklu 73 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Rodos Adası’na yelkenli tekne ile kaçmaya çalışan 73 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalanırken, kaçışı organize ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Pakistan uyruklu 73 kaçak göçmen yakalandı

07 Eylül 2018 16:56


Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Göcek Mahallesi Yassıca adaları açıklarında devriye sırasında şüphelendikleri "Felice" isimli yelkenli tekneyi durdu. Teknede 73 Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, teknede bulunan ve kaçışı organize ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.


Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Ekipler tarafından tekneye el konulurken, şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.




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