Pakistan uyruklu 73 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Göcek Mahallesi Yassıca adaları açıklarında devriye sırasında şüphelendikleri "Felice" isimli yelkenli tekneyi durdu. Teknede 73 Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, teknede bulunan ve kaçışı organize ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Ekipler tarafından tekneye el konulurken, şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.