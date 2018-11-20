Pamuk ekim alanları kontrolü yapıldı

Hasat makinelerinin tekniğine uygun çalışıp çalışmadığını yerinde tespit eden ekipler, pamuk üreticilerine prim desteklemeleri konusunda da bilgiler verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Pamuk tarımı ve sanayisi ile geniş bir iş alanı sağlarken lifi ile tekstil sanayiine, çiğidi ile yağ sanayiine, küspesi ile hayvancılık sektörüne, ihracatı ile dış ticaretimize çok önemli katkıları olan endüstriyel bir üründür. Pamuğun diğer ürünlerle kıyaslanmayacak kadar ekonomiye girdi sağlamaktadır. Ülkemizde pamuk tarımına Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında Mazot ve Gübre Desteği ve kütlü pamuk desteği verilmektedir. Dekara yaklaşık 600 kg ortalama ürün alınan pamukta desteklerimizin de ilave edilmesiyle pamuk üretiminin karlı bir üretim olarak ön plana çıktığı görülmektedir. Pamuk üretiminin bölgemizde artması ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı pamuk üreticileri tarımsal destek almak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren başvuru yapmaya başlamışlardır” denildi.