Paralarını alamayan şoförler isyan etti

Bugün sabah saatlerinde Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde basın mensuplarına açıklama yapan yaklaşık 20 şoför esnafı, 50’den fazla şoförün 500 - 600 bin TL civarında alacaklarını ödenmediğini savundu. Kimi şoförlerin ise durumu yargıya intikal ettirdiği ifade etti.

Açıklamayı okuyan şoför esnafından Ufuk Kurt, “Bugün burada bulunmamızın nedeni, esnaf odamızın 6 kooperatifin birleşmesi ile kurduğu, asıl amacı burada çalışan S plakalı araçların daha iyi bir ortamda, hem fiyat, hem de iş olarak daha fazla şoför arkadaşımıza destek olmak adına kurulmuş Güçbirliği şirketidir. Bu şirket bodrumda gerek personel, gerek okul ve gerekse Milli Eğitim’in yapacağı ihalelere tek başına grip, bu ihaleleri alarak, bizlere bu işleri eşit bir şekilde dağıtıp, odasına kayıtlı esnafına destek olmak adına Hasan Kablı’nın önderliğinde kurulmuştur. Bizlere anlatılan bu şekilde olmuştur. Daha sonra Güçbirliği şirketi ilk olarak 2 tane özel okulun ihalesini almış, bizlere buralarda çalışmamız için teklifler yapmış ve sözleşmeler imzalanarak 2015 - 2016 öğretim sezonu başlamıştır. İlk dönem bitmiş ve herhangi bir sıkıntı olmamıştır. İkinci dönemin son 3 ayı ödemelerde aksamalar olmuş ve bu 3 aylık ödemeler yapılmadan okul kapanmıştır. Bizlerde ilk sene olmasından dolayı sıkıntılar olabileceğini ancak ödemelerin er geç yapılacak söylemlerinden ötürü beklemeye geçmiştik. Yaz sezonu sonuna kadar birçok arkadaşımıza herhangi bir ödeme söz konusu olmamıştır. 2016 - 2017 sezon açılışı yaklaşınca bu okullarda çalışan görevli arkadaşlar bizleri tek tek aramış ve ihaleleri tekrar Güçbirliği Şirketi’nin aldığını tekrar çalışmamız halinde gecikmiş ödemelerimizin yapılacağını beyan etmişlerdir. Bizlerde oda başkanımızın beyanları doğrultusunda kendisine güvenerek işi kabul etmiş ve yeni sözleşmeleri imzalayarak işe başlamış bulunduk. Dedikleri gibi olmasa da gecikmiş ödemeleri aylara yayarak kapatmaya çalışmış ancak olmamıştır. Daha sonraki görüşmelerimizde kredilerin çekileceği bu şekilde ödemelerin yapılacağı bir kaç defa dile getirilmiş fakat bunlar hep sözde kalmıştır. Yani becerememişlerdir. Şoför arkadaşlarımıza sürekli yalanlar söyleyip oylamış ve sezon sonuna kadar bizleri bir nevi kullanmışlardır. Çünkü eğer bu işin sonunu getiremezler ise özel okullarla yaptıkları sözleşmelerde bulunan tazminatı ödemek zorunda kalacakları için bu yola girmişlerdir. Yani kendi iş bilmezliklerinin bedelini şoför arkadaşlarımıza ödetmişlerdir.” dedi.

Açıklamasının devamında bazı Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı’ya sorula yönelten Kurt, “Sorumuz şudur; Sayın oda başkanımız Hasan Kablı bu işin neresindedir. Kendisi ile yaptığımız görüşmelerde suçu oda başkan yardımcısı ve aynı zamanda Güçbirliği şirket müdürü olan Hüsnü Altaç’a atmış, benim şirketle herhangi bir bağım yok imza yetkim yok sadece Hüsnü Altaç istedi, rica etti okullarla oda başkanı olarak görüşmelere katıldım yardımcı olmaya çalıştım demişti. Diğer bir sorumuzda; sorun neydi de ödemeler yapılamıyor dediğimizde; zarar ettiklerini söylemişti. Peki bir önceki sene zarar edilen bir iş bir sonraki sene tekrar niye alındı. Hesap yapılmadı mı? Bu kadar kişi niye mağdur edildi. Bu okullardan toplanan bu paralar nereye gitti. Daha sonra şirket müdürü Hüsnü Altaç da bizlerle yaptığı son toplantıda okulla yapılan görüşmede oda başkanı Hasan Kablı’nın kendisine bu işin içinden çıkamayız dememize rağmen, kimseye sormadan anlaşmaya varmış ve masadan el sıkışarak kalkmıştır demiştir.Bu durumda hangisi doğru söylemektedir biz şoför esnafı kime güveneceğiz. Birisi oda başkanımız diğeri de sözleşme imzalayarak çalıştığımız şirketin müdürü ve oda başkan yardımcısı. Bizler parlarımızı nasıl alırız diye düşünürken ikinci dönem özel okullardan biri Güçbirliği ile olan sözleşmesini devam ettirmemiş ve birçok kişi hem alacaklı hem de işsiz kalmıştır” dedi.

Bazı alacaklı şoförlerin konuyu yargıya intikal ettirdiğinden de bahseden Ufuk Kurt, “Bizler bu işleri takip ederken şirket müdürü Hüsnü Altaç boş durmamış diğer özel okulla yeniden anlaşma imzalamıştır. Ancak Güçbirliği şirketinin hesaplarında hacizler ve açılmış davalar olduğundan oda başkan yardımcılığından dolayı başkanlığını bırakmış olduğu 175 nolu kooperatif üzerinden işlerine devam etmiştir. Bu arada bazı arkadaşlarımız alacaklarının tahsili için avukatlar tutmuş ve davalar açılmıştır. Bizlere, bu paraları ödeyeceğiz, gerekirse hepimiz araçlarımızı satıp sizleri mağdur etmeyeceğiz diyerek söz vermişler ancak sadece anlaşma yaptıkları arkadaşlarımızın paralarını ödemişler ve bizleri ortada bırakmışlardır. Yani kendi işlerini halletmişler ve gelir sağlamaya devam etmişlerdir. Kendi iş bilmezliklerinin cezasını neden bizler çekmek zorundayız. Neticede bizler emek harcadık, mazot harcadık, şirket battı zarar ettik demek bu kadar kolay mı? Bu paralar nerede, kimler ne yaptı bu paraları. Bizlere kimse mantıklı bir açıklama yapmamıştır. Size iş vereceğiz, daha güzel imkanlarla çalışacaksınız, deyip bizim haklarımızı korumak için bizi temsil eden bu seçilmiş kişiler bu işi kabul etsinler ki becerememişlerdir. Bu kadar ailenin vebalini nasıl ödeyeceksiniz. Bizim emeklerimizi, hakkımızı ödeyin. Sizlerden borç para istemiyoruz hakkımız olanı istiyoruz. Şoför esnafının sahipsiz olduğunu düşünüyoruz. Şu anda buraya gelemeyen bazı arkadaşları da sadece duyumlarımı söylüyorum, arayıp gitmeydin diye tehdit edenler olmuş. Kim olduklarını bilmiyoruz, kendileri söylemiyorlar. Diğer arkadaşlarımıza da büyük baskı olduğunu düşünüyoruz.”

Kurt, “Muğla Büyükşehir Belediyesi bu iki tane özel okula güzergah belgesi vermemiştir. Güzergah belgesi vermediği için Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerini göndermiş bu okulların önünde kontrol yapmışlardır. Bu güzergah belgesi olmadığı için arkadaşlarımıza cezalar yazılmıştır. Bu cezaları da buraya getirdiğimizde kendilerinin ödeyeceğini beyan etmişlerdir ama şu ana kadar kimseye herhangi bir para ödenmedi. Güzergah bedelleri ile ilgili de kendilerinin Muğla Büyükşehir Belediyesini dava ettiğini, davayı kazandıklarını güzergah belgelerini alacaklarını beyan etmişlerdir. Fakat öğreniyoruz ki Hasan Kablı bu davayı tek başına açmış, bizim adımıza açmamış. Kendi açtığı davayı kazanmış, buradaki odanın avukatı da bizim hepimiz için kişi başına 180 TL dosya masrafıyla bu davaları açabileceğimizi söylemiştir. O zaman bu odanın avukatı ne işe yarıyor. Biz bu aidatları odaya ne için veriyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.

Şoförlerin iddiaları sonrası görüşlerini sorduğumuz Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı ise mahkeme ne karar verirse ona uyacağını belirterek şunları söyledi: “Ben de zaten bunu bekliyordum. Neden? Bodrum’da bir sorun bu. 2014 yılında biz oda başkanı olduk. Arkadaşlar geldiler buraya yalvardılar; dediler ki bize illa ki büyük okulları al. Biz de kalktık alıverdik. Ben muhasebeci değilim, muhasebeciler şirketi batırmış. Batırabilirler, o söz konusu değil. Ama arkadaşların gelip de bize böyle davranması doğru değil. Ben geçen hafta 4 kişinin parasını ödedim, bugün de 2 kişinin parasını ödeyeceğim. Size açıklama yapan arkadaşların hepsi bizi mahkemeye verdi. 6 kooperatifin hissesi var burada, mahkemenin vermiş olduğu karar doğrultusunda ne düştüyse ödemeye hazırız. Ama mahkeme kararı ile. Şimdi toplanıp gelip diyorlar ki; biz mahkemeye verdik. Verdiysen neden geliyorsun? Borç 400 bin TL. 700 bin diyorlar ama yalan söylüyorlar. Hüsnü Bey şahsına ait 48 S 0551 plakalı aracını sattı. Kimin yüzünden sattı? Güçbirliği Limited Şirketi. Bizden önceki başkanlar geldiler burada araç sahibi oldular, Konacık’ta ihale ile araç aldılar ama Hüsnü Bey arabasını sattı.”

Onları buraya kim gönderiyorsa, onlar gelsin buraya

Kablı, yargı ne karar verirse ona saygı duyacağını belirterek şu sözlere yer verdi: “Öyle 3 kuruşa 5 köfte yok. Onları buraya kim gönderiyorsa, onlar gelsin buraya. Ben burada hesaplaşmaya hazırım. Bugün sabah 08.30’da odamdaydım, sizin geleceğinizi biliyordum. Her taşın bir kenarı var. Bana haber uçurdular. Dediler ki; basın gelecek. Gelsin. Basından kaçan nankördür, namussuzdur. Ben basından kaçmıyorum. Ama onları burada bekliyordum. Onları buraya kim gönderdiyse onları da bekliyordum. Bodrum Şoförler Odası 2014 yılından sonra çıtayı yükseltti. Bu çıtayı kimseye indirtmem. Yargının üzerinde bir Allah vardır. Yargı karar verirse ödemeye razıyız. Arabamı, evimi satar öderim. Ben borçları ödemeye devam ediyorum. Ama onlarınkini ödemeyeceğim, yine söylüyorum, mahkeme ne karar verirse onda devam edeceğim” dedi.

Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı, bazı şoförlerin aranıp basın açıklamasına katılmasını telefonla aranıp tehdit edilerek engellendiği iddialarını ise yalanladı.