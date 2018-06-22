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22 Haziran 2018 11:31

Park halindeki araç yandı

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde Devlet Hastanesi önünde park halinde dururken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki araç yandı

22 Haziran 2018 11:31

Dumanlar yükselen aracı görenler itfaiyeye haber verirken, aracınLPG li olması kısa süreli paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre Akarca Mahallesi’nde bulunan Fethiye Devlet Hastanesine eşini ve çocuğunu getiren Halil Duran isimli vatandaş aracını Hastane yakınına park etti. Kısa süre sonra araçtan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar İtfaiyeyi aradılar. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliğine bağlı ekipler aracın yanına gelerek müdahale de bulundular. Çevredeki vatandaşların gözü önünde yanan araç kullanılamaz hale geldi. Aracın LPG li olmasından dolayı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadılar.


Park halindeki araçtan duman çıktığını fark ettiklerini ve hemen itfaiyeyi aradıklarını belirten çevredeki esnaflardan Berat Büyüksolak, "Ne olduğunu anlamadık. Alevler bir anda aracı sardı. Tüm çabalara rağmen aracın büyük bir bölümü yandı. Araçta insanın olmaması tek sevindirici durum” dedi.


Aracın sahibi Halil Duran ise hastanede bulunması nedeniyle araç yanarken haberi olmadığı ve aracın yanına geldiğinde şaşkınlık yaşadığı öğrenildi




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