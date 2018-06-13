Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 09:48

Pascal Nouma Bodrum’da sahne aldı, izdiham yaşandı

Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Pascal Nouma’nın Bodrum’da sahne aldığı eğlence mekanında izdiham yaşandı.

Pascal Nouma Bodrum’da sahne aldı, izdiham yaşandı

13 Haziran 2018 09:48


Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Bodrum gecelerinde birbirinden ünlü isimler sahne almaya başladı. Bodrum’un en ünlü mekanlarından biri olan Pasha kulüpte sahne alan eski futbolcu Pascal Nouma, eğlenmeye gelen yerli ve yabancı turistleri coşturdu. Nouma yaptığı dans şovlar ve canlı performansıyla eğlenmeye gelenlere doyasıya bir gece yaşattı.


Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Nouma, bir an olsun yerinde durmadı. Yaz boyunca Bodrum’da olacağını belirten Nouma, Bodrum’un çok güzel olduğunu söyledi. Nouma, gazetecilerin ’futbolculuk mu yoksa DJ’lik mi zor’ sorusuna, “Futbol kolaydı ama DJ olmak zor. Ben yetenekli bir futbolcu değilim ama çok çalıştım. DJ’lik de zor ama bana kolay çünkü ben müzik seviyorum” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç