Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 20:40

Patates pişirmek isteyen gençler dağı yaktı

Muğla’nın Milas ilçesinde Sodra Dağı’nda makilik alanda yangın çıktı.

Patates pişirmek isteyen gençler dağı yaktı

22 Haziran 2018 20:40

Vatandaşlar, yangını bir grup gencin piknik yapmak isterken çıkardığını ileri sürdü.


Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Sodra Dağı eteğindeki kuru ot ve makilik alanda yangın çıktı. Mahalle sakinleri tarafından fark edilen yangın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Milas Grup Amirliği ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Hızla büyüyen ve ikametlere kadar ulaşan yangın ekipler ve vatandaşların da yardımıyla karadan, bir helikopter ve bir yangın söndürme uçağı da havadan müdahalesiyle yaklaşık 1 buçuk saatlik süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.


Mahalle sakinleri tarafından korku dolu gözlerle izlenen yangının piknik yapan gençlerin yaktığı ateşten çıktığı ileri sürüldü. Yangını kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.


Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, yangının başladığı belirtilen noktada bulunan patatesler ise dikkat çekti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç