Pervin Töre: “Öğrencilerimizi verilerle keşfedeceğiz”

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu sonrası Muğla'da gerçekleştirecekleri 14 proje ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Töre, yaz aylarında planladıkları projelerin 2023 Eğitim Vizyonu ile örtüşen yanlarını anlattığı konuşmasında 'İşte Erbap', 'Yetenek Haritası ve Gelişim Karnesi' ve 'Akademik Danışmanlık Faaliyeti' projelerinden bahsetti. Özellikle Bakan Selçuk'un 'Mesleki eğitimde hamle zamanı' sözleri ile Muğla'da gerçekleştirecekleri projelerin uyumuna değinen Töre, İşte Erbap Projesi ile, Ticaret Odaları ve borsanın önerileri doğrultusunda Muğla'da 50 üzeri işçi çalıştıran 141 şirket ile iletişime geçtiklerini, il genelindeki 43 meslek lisesinde 33 farklı alanda öğrenim gören 12 Bin 32 öğrenciyi Muğla'nın talepleri doğrultusunda eğiterek, onlara istihdam garantisi sağlayacaklarını belirtti.

Töre, "Bu süreçte meslek liselerinde bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda, işverenin aradığı nitelikte eleman yetiştireceğiz. Sektörle işbirliği içinde il genelinde yürütülecek projemizle, Muğla'mızın çocukları bir bakıma gelecek kaygısından kurtulacak" diye ifade etti.

“Akademik danışmanlığı başlatıyoruz”

Pervin Töre, “Muğla Eğitimde Gelişim ve Atılım (MEGA) Projesi adı altında çalışmalarımıza başladık. Bunları 3 başlık adı altında topladık. Birinci olarak eğitim öğretime erişim, ikincisi eğitimde kalitenin arttırılmasını sağlamak, üçüncü ise kurum kültürünü oluşturmak. Bizim merkez teşkilatımızda 16 adet genel müdürlük var. Her genel müdürlüğün bünyesinde Muğla'da çocuklarımıza nasıl dokunabiliriz düşüncesiyle 14 proje yaptık. Bu sene akademik danışmanlığı başlatıyoruz. 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimizin akademik hedeflerini belirleyerek, kendisine model olarak belirlediği ve kendi istediği öğretmeni, öğrencisine akademik danışmanlık yapacak. Akademik takip formları oluşacak. Bu öğretmenlerimiz aracılığı ile öğrencilerimizi bire bir takip edeceğiz” dedi.

“Tüm çocuklarımıza bir nevi check up yapacağız”

Töre, “Muğla'da öğrenim gören öğrencilerimizin yetenek ve ilgi haritalarını çıkartacağız. Şuan çalışmalar başladı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Oktay Aydın ile bu projeyi yürüteceğiz. Yetenek haritalarını ilk kademe olan 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda gerçekleştireceğiz. Çocuklarımıza bir nevi check up yapılacak. Bunun adına ben eğitimde check up diyorum. Bu veriler akademisyenler tarafından bilimsel testlerle belirlenecek. Çıkan veriler müdürlüğümüze gelecek. Ardından ilçelerin öğrenci profillerini oluşturacağız. Öğrencinin kendisine, veliye ve okul müdürlerine bu sonuçlar verilecek. Bu çalışmanın çocuğun akademik gelişiminin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimine de katkısı olacağını düşünüyorum. Bu süreçte çocuklarımızı verilerle tanıyacağız. Çocuklarımızın yetenek ve ilgisi boşa gitmeyecek. 4 yıl sonra bu süreçten Muğla'nın tüm çocukları geçmiş olacak” diye ifade etti.