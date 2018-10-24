Pet şişedeki zeytinyağı tehlike saçıyor

Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, zeytinyağının içilebilecek kalitede ise mutlaka koyu renkli küçük şişe içerisinde muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

Zeytinyağlarını ucuza mal etmek için üreticilerin pet şişe kullandığını belirten Totoş, “Bu pet şişeler sağlık için birer atom bombasıdır. Yıllar önce Almanların ulaştığı bilgi, ftalatların güneş gören ortamda suya geçebileceğidir. Bu zeytinyağında, şişe gölgede bile olsa zeytinyağı iyi bir çözücü olduğu için zeytinyağına ftalatlar geçmektedir. Ftalatlar, erkek çocuklarında kadınlık hormonu gibi çalışır, meme irileşmesi ve obeziteye sebep olur. Cinsiyet kaymalarına yol açabilir. Bu yüzden plastik şişeleri zeytinyağına asla dokundurmuyoruz. Bu riviera veya rafine zeytinyağı bile olsa pet şişede zeytinyağı alınmamalıdır” diye konuştu.

Totoş, zeytinyağının şeffaf cam şişe içerisinde saklanmasıyla 15 dakika gibi kısa bir sürede maruz kalacağı ultraviyole ışınlardan dolayı bozulacağını, bu nedenle şeffaf camın kullanılmaması gerektiğini savunarak, şöyle konuştu:

“Türkiye'de en çok tercih edilen zeytinyağı ambalajı tenekedir. Tenekenin diğerlerine göre avantajı var. Nakliyede bize güç sağlıyor, ezilse bile kolay kolay yağını kaybetmiyor. Ayrıca güvenilir bir şekilde güneş ışıklarını izole ediyor. Ama laklı tenekelerde yağın uzun süre kalmamasını istiyoruz. Laksız tenekelerde de tenekenin metalini çözüyor o yüzden tenekede de uzun süre kalmasını istemiyoruz. Nakliye edilen 5 litrelik teneke içerisindeki zeytinyağı hava alsın diye delik açmamalıyız. Güneşten sonra ikinci büyük bozucumuz havadır. 20 gün içerisinde yağınızın bütün esvafı kaybolacaktır.”

Natürel sızma zeytinyağı kullanılması tavsiyesinde bulunan Totoş, sabah ve akşam aç karna yüksek polifenollü zeytinyağı tüketenlerin 5 litrelik tenekede yağ almaması yönünde uyararak, “Bizim önerdiğimiz ağzı vidalı kapalı, damlalıklı olan ve kapattığınızda havayı kesen, güneş ışığını filtreleyen koy renkli şişelerdir. Onda da amber veya koyu yeşil şişeleri tercih etmenizi istiyoruz. Kobalttan sonra en çok ultraviyole filtresi amber renkli şişelerdir. Kargoyla aldığından dolayı şişenin zarar görme ihtimaline karşı önerimiz, 5 litrelik teneke içerisinde çok fazla beklememiş yağınızı alın, 10 tane 500 mililitrelik şişeniz olsun, yağınız geldiğinde huni vasıtasıyla şişelerinizi doldurun. Böylelikle 5 litrelik tenekeden her defasında taze yağ alıyormuş gibi 500 mililitrelik şişenin içerisinden almış olacaksınız. Çok az miktar sıcak sıcak su ve kostikle deterjan kullanmadan çalkalayıp yeniden şişelerinizi kullanabilirsiniz” diye konuştu.