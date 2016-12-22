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22 Aralık 2016 17:07

Piyanist Japon gelin Hiroko konser vermeye hazırlanıyor

Piyanist Japon gelin Hiroko konser vermeye hazırlanıyor

22 Aralık 2016 17:07

Aşkının peşinden Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Japonya’nın ünlü piyanisti Hiroko Nakaı Türkiye’de ilk konserini vermeye hazırlanıyor.
Japonya’nın Tokyo kentinde yaşayan Hiroko Nakaı Özgür Çalık ile tanıştıktan sonra Bodrum’a yerleşmeye karar verdi. Tokyo’ya turist olarak giden eşi Özgür Çalık ile hem Türk örf ve adetlerine hemde Japon adetlerine uygun bir şekilde nikah kıydıktan sonra bütün kariyerini geride bırakıp Bodrum’a yerleşen Hiroko, ilçede konser vermeye hazırlanıyor. Bosav’ın katkılarıyla Ted kolejinde 28 Aralık Çarşamba günü saat 20:00 halka açık konser verecek. İlk kez Türkiye’de konser verecek olan Hiroko çok heyecanlı olduğunu belirterek, “İlk kez burada konser vereceğim çok heyecanlıyım. 6 ay önce Bodrum’a taşındım çok seviyorum burayı. Doğası denizi çok güzel. Eşim Özgür ile tanıştık 6 ay içerisinde evlendim ve buraya yerleştim.6 aydır da Bodrum’da yaşıyorum” dedi.



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