PKK üyesi yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

PKK’lı kadının Türkiye’de yargılandığı, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz gün Fethiye Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığının takibi sonucu 14’ü Filistin, 18’i Irak, biri Suriye ve biri Pakistan vatandaşı olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen ile 3 organizatör, 12 metrelik yelkenli ile Yunanistan’ın Rodos Adası’na geçmek isterken İblis burnunun 3 mil açığında yakalanmıştı. Düzensiz göçmen kaçakçılığı olayına Fethiye Cumhuriyet Savcılığı, Sahil Güvenlik, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ve MİT ekipleri geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı. 18 kaçak Iraklı arasında gizlenmeye çalıştığı iddia edilen PKK üyeliğinden yargılandığı davada yurt dışı yasağı konulan Şahcan T. (43) Iraklılar ile birlikte Irak’a geri gönderileceğini öğrenince ve parmak izi alınınca “Ben Türküm. Beni Irak’a göndermeyin. Kanser hastasıyım” diyerek itirafta bulunduğu öğrenildi. Hakkari Yüksekovalı olduğu tespit edilen ve 1’inci Sulh Ceza Mahkemesince PKK terör örgütüne üye olmaktan mahkemeye çıkıp yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldığı belirtilen Şahcan T., yurt dışına kaçma girişimi suçu ile hazırlanan suç dosyası ile adliyeye sevk edildi. Şahcan T., tutuklanarak Seydikemer ilçesindeki Eşen T tipi cezaevine gönderildi.