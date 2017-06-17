Polis ekiplerinden film gibi operasyon

Mutfak bıçağının ambalajından ki barkoddan yola çıkan polisler zanlıyı Bursa’da yakaladı.

Bodrum’da özel bir hastanede yönetici olan 34 yaşındaki Tuğçe Kahriman’ı, yaralayarak otomobilini kaçırmaya çalışan 31 yaşındaki Ü.Y. Bursa’nın inegöl ilçesindeki evinde kıs kıvrak yakalandı.

Olay, 9 Mayıs akşamı Tuğçe Kahriman işyerinden eve gitmek için otomobiline binerken Ü.Y. isimli şahıs tarafından otomobili gasp edilmeye çalışıldı. Ü.Y’ye direnen Kahriman karnından aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Bıçağı savurmaya devam eden Ü.Y’ye direnen Kahriman bıçağı ters tutması sonucunda 9 parmağı birden kesildi. Genç kadının 4 parmağı tamamen koparken Ü.Y. ise panikleyerek olay yerinden uzaklaştı. Çalıştığı hastaneye kaldırılan genç bayan yoğum bakıma alındı. 4 parmağı dikilen Kahriman çalıştığı özel hastanenin İstanbul şubesine sevk edildi. 2 hafta boyunca yaşam mücadelesi veren evli ve 1 çocuk annesi Kahriman’ın tedavisi sürdüğü ve 4 parmağında doku kaybı oluştuğu öğrenildi.

Film gibi takip

Olayın ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri araştırma başlattı. Ekipler olayın yaşandığı bölgede bir ekmek bıçağının ambalajını buldu. Ambalajı incelemeye alan polis ekipler ilk olarak bıçak fabrikasını arayarak ambalajın üzerindeki barkod numarasını fabrika yetkililerine bildirdi. Bıçağın Ege bölgesine gönderildiğini bilgisi üzerine polisler ilk olarak İzmir’ bayisine oradan Muğla’ya daha sonrada Bodrum’da bir süper markete satıldığını öğrendi. Süper markette yapılan barkod okuma sisteminde bıçağın olaydan 4 saat önce alındığı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri ekmek bıçağını satın alan kişiyi tespit etti. Tespit ettikleri şahsın fotoğrafını emniyet güçleri Kahriman’a gösterdi. Fotoğraftaki şahsın Kahriman’ı darp eden kişi olduğunun teyidini aldıktan sonra şahsın peşine düştü. Havalimanlarının ve otogarda ki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Ü.Y’nin başka bir isimle otobüs bileti alarak Bursa’ya gittiğini öğrendi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma sonucunda Ü.Y’nin Bursa’nın İnegöl ilçesindeki evinde yakalandı.

Mahkeme serbest bıraktı

Bodrum’a getirilen Ü.Y’nin 3 taksiyi gasp ettiği 9 yıl 5 ay hapis yattıktan sonra 5 ay önce hapisten çıktığı öğrenildi. Bodrum Asayiş şube ekipleri tarafından "nitelikli yağma" ve "kasten adam yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli daha sonra adli kontrollü serbest bırakıldı.

Öte yandan Ü.Y’nin Süper markette aldığı bıçak anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.