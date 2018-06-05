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05 Haziran 2018 16:48

Polis memurundan anlamlı bağış

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Milas Bodrum Havalimanı Şube Müdürlüğünde görev yapan Polis Memuru İsmail Utku açtığı resim sergisinden elde ettiği gelirin yarısını Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ’ne bağışladı.

Polis memurundan anlamlı bağış

05 Haziran 2018 16:48


Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Milas Bodrum Havalimanı Şube Müdürlüğünde görev yapan Polis Memuru İsmail Utku açtığı resim sergisinden elde ettiği gelirin 4 bin lirasını Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ’ne bağışladı.


Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya’nın da katılımıyla Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ’nde gerçekleştirilen törende konuşma yapan Utku, “Şehit olamadık fakat, şehit ailelerine bir yardımda bulunmuş olduk. 20 yıldır polisim. Ayrıca 20 yıldır resim yapıyorum. ’Daima Güvendeyiz’ başlıklı 10 Nisan Polis Sergisi benim 18’inci sergim. Sergi sonunda 40 yağlı boya resminden elde ettiğim gelirin yarısını bağışladığım için mutluyum” dedi.


Hakan Çetinkaya ise, Polis Memuru İsmail Utku’ya bu anlamlı bağışından dolayı teşekkür ederek, “Devlet olarak Şehit Ailelerimizin her daim yanındayız. Şehit aileleri bizlere ülke topraklarını bize emanet eden şehitlerimizin emanetidir” dedi.




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