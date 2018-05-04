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04 Mayıs 2018 15:16

Polis memurundan ilginç evlilik teklifi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde görevli polis memuru, nişanlısının otomobiline yüzlerce kalp yapıştırarak evlilik teklifi etti.

Polis memurundan ilginç evlilik teklifi

04 Mayıs 2018 15:16


Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği yunus ekiplerinde görevli Fatih Kurnaz, polis arkadaşıyla birlikte nişanlısı Muazzez Şentürk’ün Tuzla Mahallesi’ndeki evine gitti.


Şentürk işteyken otomobilini kalplerle kaplayan Kurnaz, otomobilin ön camına da “Benimle evlenir misin?” yazdı. Daha sonra nişanlısını işten alan ve eve getiren Kurnaz’ın sürpriziyle karşılayan Şentürk, büyük şaşkınlık yaşadı.


Uzun süre şaşkınlığını gizleyemeyen Şentürk, diz çökerek evlenme teklif eden Kurnaz’a “Evet” dedi. Evin yanına gizlenen Kurnaz’ın arkadaşları da genç çifti tebrik etti. Çift, daha sonra alkışlar eşliğinde mutluluklarını kutladı.


Muazzez Şentürk gazetecilere yaptığı açıklamada, çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi. Nişanlısının böyle bir yöntem izleyeceğini hiç aklına getirmediğini ifade eden Şentürk, “Benim için sürpriz oldu. Onu çok seviyorum. Fatih’e yardım eden arkadaşlarına da teşekkür ederim” dedi.




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