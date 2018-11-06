Polis zeytinyağı ve bal hırsızını kıskıvrak yakaladı

Zeytinyağı ve balın bir kısmını sattığı belirlenen hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milas'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan N.C. isimli vatandaşın apartmanın deposunda muhafaza ettiği 200 litre zeytinyağı ve 150 kilogram bal, geçtiğimiz 2 Kasım tarihinde çalındı. Vatandaşın, Milas Emniyet Müdürlüğüne gelerek şikayette bulunmasıyla çalışma başlatıldı. Şüpheli şahısları kısa sürede tespit eden Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese yaptıkları şok baskınla hırsızlık şüphelisi H.İ.S'yi yakaladı. Evde yapılan aramada kuru sıkı tabanca, motor ve şase numarası kazınmış motosiklet, çalınan zeytinyağı ve balın bir kısmıyla yakalanan zanlı ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı tarafından başka şahıslara satıldığı tespit edilen bir kısım zeytinyağı ve bal, geri alınarak sahibine teslim edildi.

Polisin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalanan zanlı H.İ.S mahkemece tutuklanırken, aynı olayda gözaltına alınan S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeytinyağı ve bal hasat sezonuna girildiğini hatırlatan yetkililer, bu tür hırsızlık olaylarının yaşanmaması için vatandaşların depolarının güvenliğini kontrolden geçirmelerini ve herhangi bir şüpheli durumda hemen polise ihbarda bulunmalarını istedi.