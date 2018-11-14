Aydın'dan Bodrum'a uyuşturucu madde getiren şüpheli, polisi görünce uyuşturucuyu ormana attı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum'a uyuşturucu madde girişini engellemek amacıyla yaptıkları çalışmalar kapsamında; M.D. isimli şahsın Aydın'ın Çine ilçesinden Bodrum'a yüklü miktarda esrar maddesi getirdiğine dair bilgi aldı. Şahsın kullanımında bulunan aracın polis ve jandarma uygulama noktalarını pas geçmek ve yakalanmamak amacıyla dağ yolu olarak tabir edilen Yalıçiftlik yolunu kullandığı tespit edildi. Şahsı yakalamak amacıyla yapılan operasyonda aracın Kızılağaç Kavşağı'na yaklaştığı anda araç içerisinden 2 ayrı siyah renkli poşetleri ormanlık alana doğru attığı görülmesi üzerine araç durduruldu.

M.D. kontrol altına alındıktan sonra poşetleri attığı yerde arama yapıldı. Ekipler, 2 ayrı siyah renkli poşeti kontrol ettiğinde 22 adet satışa hazır vaziyette paketlenmiş toplamda 606 gram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.D., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.