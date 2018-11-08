Polislerden örnek kan bağışı

“Kan Ver, Hayat Ver” sloganı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Türk Kızılayı Muğla Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen kan bağışı kampanyasının dördüncüsü Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü katkılarıyla, Milas Atapark'ta gerçekleştirildi.

Milas Atapark'ta “Kan Ver, Hayat Ver” sloganı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Türk Kızılayı Muğla Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen kan bağışı kampanyasının dördüncüsü Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirildi.

Muğla İl Merkezi ve ilçelerinde 05 Kasım ile 09 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kan bağışı kampanyası kapsamında 4. etkinlik Milas'ta düzenlendi.

“Kan Ver, Hayat Ver” sloganı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde; Türk Kızılayı Muğla Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen kan bağışı kampanyasının dördüncüsü Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü katkılarıyla Milas'ta yapıldı.

Milas Kaymakamı Eren Aslan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü aynı zamanda da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Tümer Yılmaz'ın katılımıyla başlayan kan bağışı kampanyasında, ünlü sunucu Ateş polisleri yalnız bırakmadı.

Gönüllü polislerin ve vatandaşların kan bağışında bulundukları kampanyaya ilginin son derece yüksek olduğu gözlendi.