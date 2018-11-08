Polisten kan bağış kampanyası

Muğla'nın 13 ilçesinde gerçekleştirilen kan bağış kampanyasının ikincisi Marmaris'te düzenlerdi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Muğla şubesi koordinesinde 5-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kampanyaya şehit babaları Nihat eker ve Haluk Taşdemir de destek verdi. ‘Kan Ver, Hayat Ver' sloganı ile düzenlenen kampanyası Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ana binasında İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kaan Akçalı ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz 'ın katılımıyla başlamıştı. Kampanya kapsamında ikinci etkinlik Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katkılarıyla Marmaris İlçesinde gerçekleştirildi. Marmaris ilçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü ve aynı zamanda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Tümer Yılmaz'ın katılımıyla başlayan kampanyada Şehit Babaları Haluk Taşdemir ve Nihat Eker polisleri yalnız bırakmadı. Gönüllü kan bağışçısı polis ve vatandaşların kan bağışında bulundukları kampanyaya yoğun ilgi gösteriliyor.