Polonyalı ressamlar Dalyan'ı resmetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde “Polonyalı ressamların gözüyle Dalyan” isimli çalıştay gerçekleştirildi.

Polonyalı ressamlar 1 haftalık çalışmanın ardından eserlerini ilçe merkezinde sergiledi.

Ortaca Belediyesi ile Likya Kültür Sanat Merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Polonya'dan gelen 8 ressam bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini resmetti.

Gezdikleri yerleri 1 hafta süresince tuvallerine yansıtan ressamlar çalışmalarını sergiledi. Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen sergide Polonyalı ressamlar ve etkinliği gerçekleştiren ressam Naci Kartal'a teşekkür plaketi takdim edildi.

- Sanat aracılığı ile tanıtım

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik; “Bölgemizi ve ülkemizi tanıtmak amacıyla bir etkinliğe daha imza attık. Polonyalı ressam arkadaşlarımız bölgemizi sanatçı gözüyle nasıl gördüklerini ifade eden resimler yaptılar. Bu etkinliğin öncülüğünü yapan Naci Kartal'a teşekkür ediyorum. Tanıtımlarımızın teması oluyor. Yüzme, güreş, koşu gibi sportif faaliyetlerle tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Burada amaç sadece resim yapmak değil, Polonyalı ressamlar ülkemizi ve bölgemizi çok beğendiklerini belirttiler. Bu sanat aracılığı ile ülkemizin tanıtımının yapılması açısından önemli, artık Polonya'da da turizm elçilerimizin olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Ressam Naci Kartal, yılın belli dönemlerinde yaşadığı ve birlikte atölye çalışması yaptığı ressam arkadaşlarını Türkiye'ye davet ettiğini söyledi.

Kartal; “Ortaca Belediyesi ve Likya Kültür Sanat Merkezi bize destek oldu. 8 ressam benimle birlikte geldi, 1 hafta süresince tarihi ve doğal güzellikleri inceledik ve resmettik. Resimlerimizi de hediye ediyoruz.” dedi.

- “Bölgeye hayran kaldık”

Polonyalı ressam Agnieszka Gewartowska ise bölgeye hayran kaldıklarını vurgulayarak şunları söyledi; “Bölgeyi çok beğendik. Atmosfer harika, insanların ilgisinden çok memnunuz. Polonyalı ressam arkadaşlarımın her biri değişik stillerde çalışmalar yapıyor. Yağlı boya, akrilik ve karakalem çalışmalar var. Bizi bir araya getiren ise bölgenin doğal güzelliği. Buradaki güneş çok kuvvetli, sabah ve akşam saatlerinde ise gölgeler ülkemizde olmadığı kadar sert, buda bize çalışmalarımızda yardımcı oldu. Tarihi eserlere ve doğaya hayran kalmamak mümkün değil. Özellikle kaya mezarları çok ilginç. Davet için teşekkür ederim.”

Etkinliğe, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel ve çok sayıda sanatsever katıldı.