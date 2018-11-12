Prof.Dr. Haktanır; “Okul öncesi çocuklara, nitelikli eğitim verilmeli”

Dr. Gelengül Haktanır tarafından okul öncesi öğretmenlerine yönelik konferans gerçekleştirildi.

Milas ilçe genelindeki tüm okul öncesi öğretmenlerine yönelik okul öncesi eğitim semineri yapıldı.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yaşam Paylaşım Anaokulları işbirliğinde, Milas'taki tüm okul öncesi eğitim öğretmenlerine yönelik Ankara Üniversitesi Okulöncesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gelengül Haktanır tarafından “Renklerin Okula Yolculuğu” isimli seminer verildi.

Milas Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleşen seminere; Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas'taki tüm okulöncesi ve çocuk gelişimi öğretmenleri, Milas ilçesi bünyesinde anasınıfı bulunan ilk ve ortaokul müdürleri, bağımsız anaokulu müdürleri katıldı.

Milas'ta yaklaşık 2 saat boyunca süren seminer süresince öğretmenlerin sunumu ilgiyle izlediği ve notlar aldığı gözlendi.

Seminerde Prof. Dr. Gelengül Haktanır; katılımcılara okul öncesi eğitimde bir günü etkinlik örnekleri ile aktarırken, 2013 yılında revize edilen okulöncesi eğitim programının genel felsefesi, okulöncesi öğretmenliğin gerekleri ile de ilgili ipuçları verdi.

Sunumunda öğretmenler erken çocukluk dönemindeki çocuklarda; ‘dikkat etmek', ‘merak etmek', ‘soru sormak', ‘araştırmak', ‘keşfetmek' davranışlarının mutlaka geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Haktanır, bu davranışları kazandırırken de oyunun önemi ve rolü üzerinde durdu. Haktanır, kaliteli bir okul öncesi eğitim misyonunun çocukları milli ve manevi değerlerini benimseyen, evrensel değerlere saygılı, doğayı ve çevreyi koruyan, özgür düşünen ve sorgulayan, kültürünü tanıyan bireyler olarak yetiştirmek olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Haktanır, okul öncesi öğretmenlerine yönelik şunları söyledi: “Neredeyse, Bayburt ili nüfusu kadar okul öncesi öğretmeni ve Antalya ili nüfusu kadar ise anaokulu öğrencisi var. Akademik performansla sizin öz yeterliliğiniz arasında ilişki var. Öğrenme ortamı düzgün olursa keşfetmeye dayanan estetik ve sakin ortamlar olursa, iyi bir öğretim ortamı oluşur. İyi bir eğitim koşulunun oluşabilmesi içim herkesin çok iyi çalışması gerekir. Sizin öz yeterliliğiniz, özünüze güveniniz, özünüze olan saygınız yükseldikçe çocukların başarısı da yükseliyor. Siz okumaya devam ettikçe; siz merakı bırakmadıkça aile ilişkileriniz, evladınız, büyükleriniz, küçüklerinizle ilişkileriniz iyiyse bunlar sınıfa da olumlu yansır. Okul öncesi eğitim sadece oyun oynanan bir yer değildir. Erken çocuklukta başlayan bütün nitelikli eğitim, sürdürülebilir gelişim için bir anahtardır. Çocuklara, okul öncesinde birtakım nitelikli bilgiler öğretebiliriz. Burada, siz öğretmenlere büyük rol düşüyor.”

Seminer; Prof. Dr. Gelengül Haktanır'ın öğretmenlerin sorularına cevap vermesi ile son buldu.