Profesyonel turist deniz kaplumbağalarının dünyasıyla tanıştı

Tanay, projenin 4’üncü gününde Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni (DEKAMER) ziyaret etti.

DEKAMER’de kaplumbağa müzesini gezen ve tedavileri devam eden deniz kaplumbağalarını ilgiyle izleyen Tanay, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska’dan, merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İztuzu Plajı’nda yavru çıkışlarına şahit olan Tanay, Caretta Carettaların dünyasıyla tanıştı. Plaj’da 68 yavru Caretta Caretta’nın denizle buluşmasını gözlemleyen Tanay; “Burada, DEKAMER’in doğa için ne kadar ulvi bir görev yaptığına şahit oluyorsunuz. Yaptıkları çalışmaları ve sonuçlarını öğrendiğinizde tek kelimeyle hayran kalıyorsunuz. Tekne motoru kesiği, olta kancası yutması gibi yaralı kaplumbağaların tedavi süreçleri hakkında bilgi aldım.” diye konuştu.

Yavru çıkışına şahit olmanın inanılmaz güzellikte bir deneyim olduğunu anlatan Tanay; “Dünyaya toprak altında gözlerini açan bu bebekler yaklaşık 50 santimetre kumu küçük yüzgeçleriyle açıp, zirveye vardıktan sonra 20 metre civarı mesafeyi paldır paldır yürüyorlar. Gönüllüler bütün bu süreci takip ediyor ve bilimsel bütün verileri kayıtlıyorlar. Televizyon kanallarından biri kazandığım bu yarışmayı ana haberde gösterirken benim için ‘Türkiye’nin en ballı adamı’ terimini kullanmıştı. Yarışmayı kazanmam şu ana kadar elde ettiğim birikimler sayesindeydi ama bugün nadiren gerçekleşen, bu ana denk gelmiş olmam gerçekten bir bal. Ayrıca, Yakup hoca ile birlikte 6 aydır tedavisi devam eden ve sağlığına kavuşup kavuşmadığının test edilmesi gereken bir kaplumbağanın koruma tankında dalış kontrollerinin yapılmasını gözlemledim. Kaplumbağa ile yüzmeye başlayınca ise mutluluktan uçtum.” şeklinde konuştu.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, tedavi sürecinin ardından kaplumbağaları denize bırakmadan önce dalma tankında çeşitli testler yaptıklarını aktararak; “Tedavileri tamamlanan kaplumbağalar hemen denize gönderilmiyor. Kaplumbağanın birkaç kez dalma tankında yapılan testler ile dalabildiğini, beslenebildiğini ve doğal bir şekilde denizin dibinde yatabildiğini görmemiz gerekiyor. Taburcu olmadan önce son test diyebiliriz. Bugünkü testimizi de Efe bey ile birlikte yaptık.” dedi.

Profesyonel turist Tanay, DEKAMER’in yanı sıra İztuzu Plajı’nın bir diğer simgesi Kaptan June ile bir araya geldi. Kaptan June ile bir süre sohbet eden Tanay, June tarafından doğanın korunması için açılan imza kampanyasına destek oldu ve derneğe bağışta bulundu.

Tanay, Dalyan Kanalı, iztuzu Plajı, Kaya Mezarları, Delikli Ada, Alagöl ve Kaunos Antik Kenti ile başladığı macerasına Köyceğiz Gölü ve Sultaniye Kaplıcaları ile devam edecek.