PTT 178 yaşında

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) kuruluşunun 178'inci yılını kutladı. Muğla'da Menteşe Şubesinde gerçekleştirilen kuruluş yıldönümü etkinliğinde 178'inci müşteriye çeşitli hediyeler verildi.

Türkiye'nin en eski kurumlarından birisi olan ve 23 Ekim 1840 Osmanlı İmparatorluğu döneminde Posta Nezareti olarak kurulan teşkilat günün şartlarına göre kendisini yenileyerek bugün posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanlarında hizmet vermeye başladı.

PTT Muğla Başmüdürü Kenan Çınar, sorumluluk alanları içinde 16 merkez, 62 şube, 4 mobil PTT, 27 acente ile 109 noktada müşterilerine hizmet verdiklerini açıkladı. Çınar, “Şirketimiz posta hizmetlerinin yanı sıra kargo-lojistik, bankacılık ve elektronik ticaret alanlarında müşteri memnuniyetini her zaman önde tutan anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmekte, bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Şirketimiz, e-PttAVM.com ile elektronik ticaret alanında da söz sahibi olma yolunda ilerlerken, 2,5 milyondan fazla kayıtlı üye, 7,5 milyonu aşkın ürün ve 5 binden fazla tedarikçi ile sektöründe güçlü bir konumda bulunmaktadır. Tebligat hizmetlerine kolaylık sağlayan ve hız kazandıran KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) hizmetimizle de, müşterilerimizi dünya standartlarına ulaştırmaktadır. PTT işyerlerimizde, posta ve kargo/lojistik alanlarında ülkemizin her köşesine hizmet verilmesinin yanısıra, birçok banka adına tahsilat yapılmakta, kredi verilmektedir. Yine işyerlerimizde her türlü sigortacılık, HGS, PTTCell, yurtiçi ve yurtdışı hızlı para transferi gibi hayatı kolaylaştıran hizmetlerle halkımızın hizmetindeyiz. Çağın dinamiklerini gözeterek, PTT'yi bir dünya markası yapma yolunda emin adımlara ilerlemekteyiz. 178 hizmet yılını geride bırakan bir şirketin mensubu olarak, bu yolda bize eşlik eden saygıdeğer müşterilerimiz ile PTT'nin bugüne gelmesinde emeği geçen tüm emekli ve çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.