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11 Temmuz 2018 21:47

Radar aracına çarptı

Muğla’da Gökova kavşağı-Köyceğiz arasında meydana gelen kazada, radar denetimi hazırlığı yapan araca sivil araç çarptı.

Radar aracına çarptı

11 Temmuz 2018 21:47


Edinilen bilgiye göre, Sabahattin Eyrılmaz yönetimindeki 33 NM 733 plakalı araç Köyceğiz istikametinden seyir halinde iken Karabörtlen Mahallesi mevkiinde yol platformunun dışında radar denetimi için hazırlık yapan 48 A 0448 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası sivil araçta yolcu olarak bulunan Ezgi Kaya ve Anıl Haraç ile radar aracındaki polis memuru Gürkan Hüseyin Kara yaralandı.


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Kaza sonrası radar denetim aracında yaklaşık 10 bin TL’lik hasar meydana geldi.




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