İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rahip Santoro'nun katilinin vurulması olayında detaylar ortaya çıktı

5 Şubat 2006’da İtalyan Katolik Kilisesinin rahibi Santoro’nun cinayet zanlısı Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum’da yaşanan kavgada tartıştıkları şahıslar tarafından silahla ayaklarından vuruldu.

5 Şubat 2006'da İtalyan Katolik Kilisesinin rahibi Santoro'nun cinayet zanlısı Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum'da yaşanan kavgada tartıştıkları şahıslar tarafından silahla ayaklarından vuruldu.


Edinilen bilgiye göre, önceki gece Ortakent Yahşi Mahallesi Alikelle Ormanı mevkiinde Akdin kardeşler iki şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine meydana gelen olayda bir araçtan üzerlerine ateş edilen ve bacaklarından vurulan Akdin kardeşlerden Alparslan Akdin ağır yaralanırken, Oğuzhan Akdin hafif şekilde yaralandı. Yaralı Akdin kardeşlerin, Bodrum'da özel bir hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Akdin kardeşleri vurarak olay yerinden araçla kaçan şahıslar ise Antalya'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.