Rahip Santoro'nun katilinin vurulması olayında detaylar ortaya çıktı

5 Şubat 2006'da İtalyan Katolik Kilisesinin rahibi Santoro'nun cinayet zanlısı Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum'da yaşanan kavgada tartıştıkları şahıslar tarafından silahla ayaklarından vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, önceki gece Ortakent Yahşi Mahallesi Alikelle Ormanı mevkiinde Akdin kardeşler iki şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine meydana gelen olayda bir araçtan üzerlerine ateş edilen ve bacaklarından vurulan Akdin kardeşlerden Alparslan Akdin ağır yaralanırken, Oğuzhan Akdin hafif şekilde yaralandı. Yaralı Akdin kardeşlerin, Bodrum'da özel bir hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Akdin kardeşleri vurarak olay yerinden araçla kaçan şahıslar ise Antalya'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.