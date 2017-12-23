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23 Aralık 2017 15:14

Rally Halikarnassos’tan Başkan Kocadon’a teşekkür plaketi

Bodrum’da ilgi gören önemli organizasyonlardan biri olan Rally Halikarnassos’un ekibi, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a yaptıkları ziyarette desteklerinden dolayı kendisine teşekkür plaketi verdi.

Rally Halikarnassos’tan Başkan Kocadon’a teşekkür plaketi

23 Aralık 2017 15:14


Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da, Transanatolia Rally Raid ve TR Extreme tarafından Bodrum Belediyesi ve Çağdaş İnşaat’ın destekleriyle düzenlenen Rally Halikarnassos’un organizasyon komitesi üyeleri, Başkan Mehmet Kocadon’u ziyaret etti. Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette, organizasyon komitesi üyeleri; TR Extreme Yetkilisi Atilla Serttaş, Rally Halikarnassos Sportif Direktörü Orhan Çelen ve Çağdaş Holding CEO’su Çağdaş Çağlar yer aldı. Komite üyeleri Başkan Kocadon’a, yarışın 4 gününü anlatan sunum videosunu izleterek, Rally Halikarnassos’un gerçekleştirilmesinde verdiği emeklerinden dolayı kendisine bir teşekkür plaketi takdim etti.


Alternatif turizm olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Kocadon, “Sizleri hem adıyla hem de içeriğiyle Bodrum’a yakışan Rally Halikarnassos organizasyonuna öncülük ederek Bodrum’da gerçekleştirilmesi için verdiğiniz emeklerden dolayı kutluyorum. Umuyorum önümüzdeki yıllarda Bodrum’da rally sevinci artarak devam edecek ve umuyorum ki bu güzel organizasyon, gitgide tüm dünyanın ilgisini çekecek” dedi.




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