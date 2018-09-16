Rally şampiyonasında kaza

Türkiye'de 10 yıl aradan sonra Muğla Marmaris'te gerçekleştirilen Dünya Ralli Şampiyonası renkli görüntülere sahne olurken, zaman zaman talihsiz kazalar da yaşandı.

Marmaris Datça etabında yarışan bir ekibe ait otomobil son sürat seyrettiği esnada önce yol kenarındaki çam ağacına çarptı. Kazanın hemen ardından araçtan çıkan pilot ve yardımcısı kaputu açıp kontrol ettiği sırada yarış otomobili birden alev topuna döndü. Ormana da sıçrayan yangın bölgede hazır bekleyen ekipler tarafından söndürülürken, ilginç kaza ve sonrasında meydana gelen yangın anbean kaydedildi.