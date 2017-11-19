Rally yarışlarında büyük heyecan yaşandı

4 günde 550 km’lik etapta ter döken sporcular son gün Bodrum-Kızılağaç Arenasında izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Türkiye’nin en zorlu yarış organizasyonlarından biri olan Transanatolia Rally Raid kapsamında düzenlenen Bodrum Rally Halikarnassos sona erdi. Yerli yabancı 100’e yakın sporcu motosiklet, ATV-UTV ve otomobillerle hünerlerini gösterdiler. 63 aracın katıldığı Rally Halikarnassos, 16 Kasım günü Bodrum’dan start aldı ve 19 Kasım günü yine Bodrum’da sona erdi. 4 gün süren yarışlarda sporcular Datça Yarımadasında da ter döktü. Çeşitli kategorilerde düzenlenen etkinliğin son günü Kızılağaç Arena’da heyecan dolu anlar yaşandı. Doğal engellerle dolu parkurda bazı araçlar arızalandı, bazıları da devrildi. Devrilen araç görevlilerin yardımıyla teker üstüne alınarak yarışa devam etti. 4 gün boyunca adrenalin tutkunları tarafından takip edilen yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. Bodrum’da ilk defa organize edilen yarışların finalinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.