Rektör Çiçek, Euromos'a hayran kaldı

Dr. Hüseyin Çiçek ve beraberindeki heyet, yüzyıllardır depremlere karşı ayakta durmayı başaran Euromos Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi'nde düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni'nin ardından yardımcıları, Milas Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kır ve MYO'nda görevli öğretim görevlileriyle birlikte Euromos Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Muğla'nın tarihi, doğal ve kültürel değerlerine büyük ilgi gösteren Prof. Dr. Çiçek, Euromos Antik Kenti'ndeki Anadolu'nun en iyi korunmuş tapınaklarından birisi olan Zeus Tapınağı'nı gezdi.

Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Abuzer Kızıl tarafından bilgilendirilen Prof. Dr. Çiçek ve beraberindekiler, antik sponsorluk usulüyle inşa edilen ve yüzyıllardır depremlere direnen tapınakta hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Euromos Antik Kenti'nin önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Doktor Öğretim Üyesi Kızıl, antik kentte planlanan ve devam eden çalışmalar hakkında da heyeti bilgilendirdi.

Muğla ve Milas'ın tarihten gelen çok önemli olan kültürel değerlerine dikkat çeken Prof. Dr. Çiçek, Milas ziyaretinden ve antik kent gezisinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.