Rektör Çiçek, ilçelerdeki Yüksekokulları mercek altına aldı

Dr. Hüseyin Çiçek, makamında Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

“Yüksekokulların bazılarında laçkalık var”

MSKÜ’ye bağlı, özellikle İlçelerdeki bazı Meslek Yüksek Okulları’nda laçkalık olduğunu söyleyen Çiçek, “Buralarda gerçekten laçkalık var. Olması gereken ders yerine öğretmen ne anlatırsa o ders veriliyor. Bir öğretmenin, hocanın ben oraya gitmem, buraya gitmem deme hakkı yoktur” dedi.

“İş yapanlar ve yapmayanlar değerlendirilecek”

MSKÜ’nün durağanlıktan yükselişe geçeceğini vurgulayan Prof. Dr. Çiçek, iş yapmadan maaş alanların olduğunu dile getirdi ve “İş yapmayanlarla iş yapanlar değerlendirilecek ve kısa sürede gereken yapılarak sonuç alınacak” diye konuştu.

Tek tek toplantılar sürüyor

Göreve geldikleri günden bu yana Fakülte ve Yüksekokul yönetim ve personeli ile toplantılar yaptıklarını dile getiren Çiçek, başlıklar halinde not alınan sorunların bulunduğu listeyi basın mensuplarına gösterdi. Masasının üzerindeki sümende her Fakülte, ilçelerdeki Yüksekokullarına ait elle yazılmış notlar bulunan notların önümüzdeki süreçte tek tek değerlendirmeye alınacağını açıkladı.

“Mimarlık Fakültesi için o binayı alacağız”

MSKÜ Mimarlık Fakültesi için Menteşe’deki tarihi Kız Meslek Lisesi binasını Mimarlık Fakültesi yapacaklarını, bunun için gerekirse imza toplayacaklarını, yürüyüş yapacaklarını belirten MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Çiçek, bu konuda kamuoyu oluşturulması gerektiğini, Üniversitelerin şehirden, toplumdan kopuk olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.