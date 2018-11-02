Rektör Çiçek: “İmkânsızı başarmak zorundayız”

Törene, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Üniversite Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Demet Doğruöz ve öğrencilerinin müzik dinletisi ile başlayan tören, Üniversite Güzel Sanatlar Bölümü öğretim elemanı Seval Işıklı'nın ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Doğan Sanayır'ın halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Törenin açılış konuşmasını Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Karadağ yaptı. Karadağ, “Merhum hayırsever iş adamı Kazım Yılmaz'ın Üniversitemize bağışladığı bu binada, 2007 yılında 98 öğrenci ve 3 program ile eğitim öğretime başladık. O günden bugüne değin büyüyerek gelişmeye, üniversitemizin adını duyurmaya devam ettik. Özellikle aşçılık programımızın aldığı madalyalarla üniversitemize ve ilçemize katkı sunmaya gayret ettik. İlçemizin sorunlarına düzenlediğimiz panellerle çözüm bulmaya çalıştık. Yolumuz uzun, yolumuz meşakkatli ancak yolun sonu da aydınlık. Benim temennim şudur ki okulumuza sahip çıkalım, farklı fikirler üretelim, analitik düşünelim, bilimi rehber edinelim. Gerekirse tartışalım. Doğru düşünce tartışmaktan çıkar. “Ey yükselen nesil istikbal sizindir ve benim bütün ümidim gençliktedir” diyen Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yüzünü kara çıkartmayalım” dedi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Datça'nın Okul Dede unvanlı hayırsever iş adamı Merhum Kazım Yılmaz'ın eğitime ve üniversitemize sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Çiçek konuşmasına şöyle devam etti:

“İmkânsızın Peşinden Gitmek Zorundayız”

“Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kuruluşundan bugüne her yıl büyüyerek ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Nitekim ben Üniversitemizin bugünlere gelmesinde meslek yüksekokullarımızın payının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Gelişmiş ülkelerdeki nitelikli insan kaynağı potansiyeline baktığımızda tüm iş kollarında Mesleki eğitim süreçleri çok önemli bir dinamik olduğunu görüyoruz. Öyleyse bugün, Merkez kampüsümüzün dışındaki tüm akademik birimlerimiz mesleki eğitimi, bölgesel ve yerel kucaklaşmayı bilimsel, teknik ve kültürel anlamda daha büyük bir coşkuyla icra etmelidirler. Çünkü 21. Yüzyılın Türkiye'sinde hiçbir zaman bugünü yeterli görmeyerek imkânsızın peşinden gitmek zorundayız. Nitekim sizler daha çok çalışıp, sesimizi ve birikimimizi yerelden başlayarak tüm ülkeye ulaştıracak olanlarsınız. Meslek Yüksekokullarımız yavaşlarsa bu durum tüm birimlerimizi yavaşlatacağı inancındayım. Sizlerden bu bağlamda beklentim çok büyüktür ve bunu başaracağınızdan hiçbir şüphem yoktur.”

“Öğrencilerimiz Kültür Elçisidir”

Çiçek, “Böylesine önemli bir günde dünyanın sayılı doğa güzellikleri arasında bulunan güzel Datça'mızda sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyduğumu tekrar ifade etmek isterim. Şahsi olarak belirli akademik birimlerin o akademik birimin doğasına uygun coğrafyalarda ve lokasyonlarda olmasını çok önemsemekteyim. Çünkü öğrenci ve akademisyenler kendi alanını sahada, yani o yerleşke dışına çıktığında bulamaz ise teorik bilgi ile pratik arasında kopuş yaşanmaktadır. Ancak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Datça'da olduğu gibi tüm akademik birimlerini bu çerçevede konumlandırarak bilimsel bilgiyi pratik uygulama ile birleştirmektedir. Bu bağlamda, doğal güzelliklerin yansıra mevcut programlarımızın fiili olarak istihdam alanı bulabileceği bir ilçede öğrenim gördüğünüzü vurgulamak isterim. Dolayısıyla burada öğrenim fırsatı yakalayan değerli öğrencilerimiz birer kültür elçisi konumunda mezun olacaklardır. Siz değerli öğrencilerimiz bu günlerinizi en güzel şekilde değerlendirirken, buradan en güzel bilgi, donanım ve anılarla mezun olacağınıza inanıyor, hepinize can-ı gönülden başarılar diliyorum” diye ifade etti.

Törenin ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Datça Kaymakamı Mesut Çoban'a ve Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar'a plaket takdim etti.