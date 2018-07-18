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18 Temmuz 2018 15:00

Rektör Çiçek’ten 4 yıl hedefi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde görev süresi sona eren Prof.

Rektör Çiçek’ten 4 yıl hedefi

18 Temmuz 2018 15:00

Dr. Mansur Harmandar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması yapılan Prof. Dr. Hüseyin Çiçek’e devretti. Üniversite Senato toplantı salonunda yapılan devir-teslim törenine Üniversite Senato üyeleri de katıldı. Görevi devreden Harmandar devir-teslim esnasında duygusal anlar yaşadı.


Tören öncesi eski Rektör Mansur Harmandar, yeni Rektör Hüseyin Çelik’e cübbesini giydirdi. Cübbe töreninin ardından konuşan MSKÜ Rektörü Hüseyin çiçek, “Bu görev bana Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görüldü. Öncelikli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza bize nasip ettiği bu görevin karşılığını vermek için canla başla çalışacağım konusunda burada sizlerin huzurunda söz veriyorum. Hedefim, Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hedeflere ulaşabilmek için ne gerekiyorsa onları yapacağız. Bu hedeflere ulaşmak için çözümler üreteceğiz, projeler üreteceğiz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için yatay bir yönetim şekli değil de, dikey bir yönetim şekli planlıyorum. Üniversitemizin proje üreten, teknoloji üreten, AR-GE üreten Üniversiteler seviyesine yükseltmeyi de planlıyorum. Hedefim ilk 4 yıl içerisinde TÜBİTAK’ın bilimsellik sıralamasında Türkiye’de ilk 50 Üniversite sıralamasında mutlaka olacak. Bununla ilgili tüm tedbirleri alacağız. Bunu gerçekleştirmek için de herkesin aynı hedefe doğru bakması ve o hedef için çalışması gerekiyor. Kesinlikle kişiler üzerinde bir baskı olmayacak, mobing olmayacak, mümkünse hiç soruşturma da olmayacak. Herkes Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu amaçlara ulaşmak için taşın altına artık elini değil, gövdesini koyacak. Hızlı ve dinamik bir yönetim ile karşılaşacaksınız. Bunun etkisini çok hızlı bir şekilde, bir ay içinde görmeye başlayacaksınız” dedi.




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