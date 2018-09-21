Rektör Çiçek'ten Başkan Gürün'e ziyaret

Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti.

Rektör Çiçek, göreve geldiğinden bu yana yaptığı çalışmalar hakkında Başkan Gürün'e bilgi vererek, Üniversite ile ilgili hedeflerini anlattı. Ziyarette üniversite kent işbirliği ile ilgili ile görüş alış verişinde de bulunuldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi.