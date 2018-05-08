Rektör Harmandar ’’Seydikemer 2018’de Üniversitesine Kavuşacak’’

Dr. Mansur Harmandar, Seydikemer’in 2018 yılında üniversitesine kavuşacağını söyledi.

Üniversite inşaatındaki çalışmaları yerinde görmek üzere eşi Suzan Harmandar’la birlikte Seydikemer’e gelen MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar çalışmalar hakkında bilgi vererek en kısa sürede inşaatın tamamlanıp bu yıl öğrenci alınacağını ifade etti. Yaklaşık olarak 160 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan Üniversite Seydikemerde bulunan esnaflara olduğu gibi vatandaşlara da büyük katkı sağlayacak.

Yükseköğretim kurumlarının çeşitli fonksiyonlarının yanında bulundukları bölgenin kalkınmasında da önemli bir rol oynadığını, özellikle sanayileşememiş ve tarıma dayalı ekonomiye sahip bölgelerde bu kurumların öneminin daha da büyük olduğunu ifade eden Rektör Harmandar, "Üniversiteler kuruldukları bölgelerin ekonomisinde, sosyal ve kültürel yapısında etkilidir. Özellikle üniversite öğrencilerinin harcamaları ilçe ekonomisine canlılık kazandırmaktadır. Seydikemer ilçesinde kurulan yüksekokulun hem kültürel hem de ekonomik alanda ilçeye birçok şey kazandıracağı aşikardır. Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun bölgeye kurulması için gereken desteği sonuna kadar veriyoruz. Burada; Sosyal hizmetler, gümrük işletme, muhasebe ve finansal yönetim, lojistik, pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği bölümleri olacak" dedi.

4 ay önce temeli atılan inşaatın kaba inşaat bölümünün son betonunu bitirdiklerini Eylül ayında inşaatımız bitmiş ve öğrenci kaydına başlamış olacağını ifade eden Harmandar, "İkinci etap inşaatımıza da kısa süre içerisinde başlayarak yaklaşık 8 bin metrekarelik kapalı alan olarak Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tamamlanmış olacak. 2018 yılının sonu gelmeden öğrencilerimiz burada eğitime başlamış olacaklar" diye konuştu.