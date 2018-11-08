Rektör ve güvenlikçilere Aikido kursu

Dr. Hüseyin Çiçek, üniversitedeki güvenlik görevlilerinin savunma sporu olarak bilinen Aikido kursu almaları için salon tahsis etti. Yıllardır kendisinin de Aikido sporu yaptığını belirten Rektör Çiçek, amacın hem karşı tarafın, hem de güvenlik görevlilerinin birbirlerine zarar vermelerini önlemek olduğunu açıkladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Salonundaki bir oda Aikido kursu için tahsis edildi. Spor salonundaki oda Rektör Prof. Dr. Çiçek'in talimatı ile yeniden düzenlenirken, açılışı da Rektör ve Aikido hocaları tarafından açıldı. Açılışa Aikido giysileri ile gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Çiçek, açılış sonrası eğitici hocalar ile gösteri sundu. Uzun yıllar Aikido sporu yaptığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin çiçek, "Bugün burada üniversite spor salonunda Aikido sporunu daha da yaygınlaştırmak amacıyla bir faaliyet başlattık. Bu sporu ben birkaç sene önce yapıyordum. Bir süre ara vermiştim. Üniversite rektörü olarak bu sporu tekrar yaygınlaştırmak için bugün buradayız. Aikido sporu bir savunma sporu, buradaki amaç birisine zarar vermek değil, karşıdaki kişinin gücünü kullanıp, o kişinin aleyhine çevirerek o kişiyi bertaraf etmek. Özellikle bu sporun burada faaliyete geçirilmesinin arkasında güvenlik görevlilerimize eğitim vermek yatıyor. Güvenlik görevlilerimizi silah kullanmıyorlar. Gerekmez ama, gerekirse de bazı durumlarda savunmak ve ortamı yatıştırmak adına bu sporun getirdiği avantajları da kullanma gereksinimi duyabilirler" şeklinde konuştu.

Üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayşegül Çifçi, "Uzun yıllardır güvenlik görevlisi olarak çalışıyoruz. Olumsuz bir durum karşısında kalabiliriz. Bugüne kadar kalmadık ama kaldığımız zaman bu olayı en iyi şekilde bertaraf etmemizin yolunu aradık. Rektör hocamızın sayesinde spor dalı olarak en iyisinin Aikido olduğunu gördük. Daha yeni başladık. Hem kendimizi savunuyoruz, hem de karşımızdaki kişiye fiziksel güç uygulamadan, zarar vermeden sadece etkisiz hale getirme sporu" açıklamasını yaptı.

Aikido sporu ile Üniversite rektörünün teşviki ile Aikido sporuna başladığını belirten güvenlik görevlisi Ahmet Hamdi Bayraktar, "Umarım bizim için faydalı olur. Çeşitli durumlarla karşı karşıyayız. Olmayacak diye bir şey yok. Hocamız sağolsun bize bu dersleri aldırıyor, Umarım faydalı olur" dedi.

Üniversitede okuyan binlerce öğrenci bulunduğunu, bunlara karşı dışarıdan gelecek olumsuz girişimleri savunmak amacıyla Aikido kursu aldıklarını belirten güvenlik görevlisi Gürbüz Zeybek de şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle hem kendimizi savunmak, hem de dışarıdan gelecek etkileri bertaraf etmek için kurs alıyoruz. Amacımız kimseye zarar vermek değil, aksine onları fiziksel güç kullanmadan etkisiz hale getirmek. Umarım ihtiyaç duymayız. Bu imkanı bize sağlayan Rektörümüze teşekkür ediyorum."