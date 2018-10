Rektörden öğrencilere ücretsiz çorba

Özellikle apart ve evlerde kalan, sabah kahvaltı yapma imkanı bulunmayan öğrenciler çorba dağıtım noktalarında ücretsi dağıtılan çorbaya büyük ilgi gösterdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi geçtiğimiz yıllarda uygulanan ve kaldırılan çorba geleneğini tekrar uygulamaya koydu. Apart, pansiyon ve evlerde kalan, erken derse giren ve sabah kahvaltı yapma imkanı bulunmayan öğrenciler haftanın beş günü Üniversitenin B ve C giriş kapılarında her gün sabah 08.00-10.00 arasında çorba dağıtımı yapacak. Her gün değişik türde ücretsiz dağıtımı yapılacak çorba dağıtımında ilk gün yaklaşık 500 öğrenciye çorba dağıtımı yapıldı.

Öğrencilerin ilk gün büyük rağbet gösterdiği çorbayı Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çelik dağıttı. Ücretsiz çorba dağıtımının yıl boyunca devam edeceğini açıklayan Rektör Çelik, “Öğrencilerimizin derslere girerken sağlıklı olmaları açısından, derslere daha iyi konsantre olmaları açısından en azından bir çorba içmelerini istiyoruz. Bu nedenle B ve C giriş kapılarında çorba dağıtımı yapıyoruz. Sadece sabahları saat 10.00'a kadar çorba dağıtımı yapılacak. Değişik türde çorba var, bazen aynı gün içinde iki çeşit çorba da olacak. Öğrencilerimize bu şekilde hizmet vermeyi düşünüyoruz” dedi.