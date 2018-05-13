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13 Mayıs 2018 18:58

Rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi

12’inci Bodrum Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi

13 Mayıs 2018 18:58

Engelliler için havalanan uçurtmalarla yetişkinler çocuklar gibi eğlendi.


Ortakent-Yahşi Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi yararına Gümbet Değirmenler mevkiinde uçurtma festivali düzenlendi. Bodrum Uçurtma Kulübü ve Miyase Karlıova Organizasyon tarafından düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Muğla’nın çeşitli ilçelerinden de katılımcıların yer aldığı festivalde aileler, çocuklarıyla keyifli anlar yaşadı. Bazı yetişkinler ise çocuklarının ellerinden aldığı uçurtmaları uçurtmak için yoğun çaba harcadı. Çocuklar gibi eğlenen yetişkinler ise festivale damga vurdu. Öğrenciler dans gösterileri yaparken festivalde yöresel yiyecek ikramlarında bulunuldu. Eğlenceli bir gün geçiren vatandaşlar doyasıya eğlendi.


Festival hakkında bilgiler veren organizasyon sorumlusu Miyase Karlıova, “Her yıl olduğu gibi yine bütün Bodrum burada. Yılın annesi olarak seçilen 2 engelli çocuk annesi Yeter Özçelik’e bulaşık makinesi hediye ettik. Birazdan da pastamızı keseceğiz. Bugün burada gösterilerimiz, animasyonlarımız, yüz boyamalarımız var. Bir porselen firması bu yıl annelerimize bardak dağıtıyor. Bodrum Belediyesi de annelerimize çiçek dağıtıyor” dedi.




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