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19 Mayıs 2018 16:37

Resimli Osmanlı tarihi sahnelendi

Fethiye Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Turgut Özakman’ın en popüler oyunlarından ’Resimli Osmanlı Tarihi’ oyununu sahneye taşıdı.

Resimli Osmanlı tarihi sahnelendi

19 Mayıs 2018 16:37


9. Nebi Uslu Tiyatro Şenlikleri çerçevesinde Milas Belediyesi tarafından tiyatro severlere Fethiye Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından “Resimli Osmanlı Tarihi” adlı oyun sunuldu. Turgut Özakman’ın yazdığı, Osman Batur Keser’in yönettiği oyun Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda sahnelendi. Başarıyla sahnelenen iki perdelik komedide, Osmanlı’nın son dönemine farklı bir pencereden bakılıyor.


9. Nebi Uslu Tiyatro Şenlikleri’nin dördüncü gününde sahne alan Fethiye Belediyesi Tiyatro Topluluğu oyuncuları, salonu dolduran tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı. Oyun sonunda sahneye gelen Milas Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynep Çınar, tiyatro ekibini Milas’a gönderen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı ve başarılı bir oyun ortaya koyan tiyatro ekibine teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.




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